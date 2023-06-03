巴士上自瀆被揭跳車逃脫　涉案23歲男還押至7月中再訊

無業男子上月涉嫌在雙層九巴的下層，向1名女乘客露械自瀆，之後被指跑上巴士上層，以玻璃手錘打爛車窗，並從破洞跳出車外逃去。懷疑涉案男子日前被捕，被控刑事損壞及作出有違公德行為罪，今日(3日)被解往西九龍裁判法院應訊。被告暫時毋須答辯，法庭將案押後至7月14日再訊，屆時會轉往九龍城裁判法院處理，期間被告須還押。

23歲被告陳子傑，報稱無業。他被控於2023年5月17日，在油麻地彌敦道與登打士街交界九巴63X線（屯門往佐敦方向）巴士上，無合法辯解而損壞九巴63X線上層車廂2塊玻璃。他另被控在同日同一巴士上，作出性質猥褻，淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即在女子X面前展示其生殖器部位進行手淫。

案發後執法部門展開追查，鎖定懷疑涉案人士。結果在周四（1日）拘捕被告，並正式落案起訴他2項罪名，至今日被帶上法庭。控方申請暫時毋須答辯，以等候執法人員進一步調查。控方反對被告保釋。辯方不反對押後，但有保釋申請，並提出一系列保釋條件讓法庭考慮。裁判官聽罷雙方陳詞後，最終駁回申請，拒絕讓被告擔保外出，下令他還押懲教署看管。

案件編號：WKCC2399/2023