政Whats噏：官員Hea答側側膊　區議員感失望

政府部門首長出席區議會會議，雖可促進溝通、下情上達，但都要官員認真看待訴求至得。運輸署署長羅淑佩日前到訪荃灣區議會，儘管佢形容「回娘家嘅感覺」，然而當日有在席區議員表示，自己反映街坊嘅訴求若非遭到一口回絕，就係HEA答、或得唔到正面回應，感到好失望咁話。

荃灣區議員陸靈中話，諸多同區議會有交手嘅政府部門，如食環、康文、水務署等，若要以10滿分嚟評分的話，運輸署一定得最低分，佢只會畀3分，事關呢個部門真係好差，佢哋好似係乜嘢都唔想做。而日前羅淑佩親臨荃灣區議會，陸靈中建議興建行人天橋連接屋苑「環宇海灣」與港鐵荃灣西站，但羅藉詞有關項目並非全部街坊有一致意見，又稱荃灣路擴闊工程完成後將豎立屏障，即使天雨市民亦不用擔遮，從而否決建議。

陸跟住就話海天豪園後面有一條無名街道有僭建物環境污煙瘴氣，車輛難以通過，冀羅署長正視。而羅就指僭建及衞生問題，分別歸屋宇署及食環署處理，運輸署無咩角色。至於映逸灣同荃新天地二期之間有一條封閉通道，業權雖屬政府，但管理權則歸發展商，陸要求羅署長想辦法令通道開放，以便利巿民進出荃灣公園；以及儘快提升荃灣路嘅測速系統，以解決非法賽車同超速駕駛嘅問題，惟俱欠缺正面回應。

雖然仲有一啲涉及道路交通嘅項目，陸希望向羅署長當面反映，但最終都要由總運輸主任轉交畀羅署長親自省覽。但羅署長會否親自過目，不得而知，而相關訴求能否獲得處理，陸相信機會好微，畢竟荃灣地區好多小巴站頭嘅路線牌破損，儘管提咗運輸署要敦促營運商修理，但只一味話「Noted」(已悉)而無去做，其他如巴士班次不足或脫班嘅問題，運輸署好多時都係「行貨」回應，予人感覺消極。陸又話無咩興趣邀請署方實地視察，因為佢哋到場前一定先洗「太平地」，以致實地視察當日一定無事發生咁話。