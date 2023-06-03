3個將軍澳過渡屋現正接受報名　最快今年8月入伙租金最平2500元

過渡性房屋項目近年成為不少劏房戶的「上樓」目標。基督教家庭服務中心今日(3日)再推出3個新過渡屋項目，並由即日起至6月30日公開接受報名。3個新項目均位於將軍澳市中心，分別名為「賢庭居」、「寶邑路」和「寶庭居」，合共提供1,079個包括1至2人、3人、4人及無障礙單位。「寶庭居」及「賢庭居」預計將於今年8月至9月陸續入伙；而「邑庭居」則預計於12月入伙。該服務中心助理總幹事周淑琼表示，3個項目連同建築期共有5年期限，又認為地理位置方便，希望入住率能高達8成。

服務中心今日舉行新過渡屋項目簡介會，標榜3個新項目地理位置方便，屬20分鐘步行生活圈，其中「賢庭居」位於唐賢街；「寶庭居」位於寶琳北路；而「邑庭居」則位於寶邑路，只需20分鐘步程內就可到達不同配套設施，包括港鐵站、商場、學校、體育館等。3個項目均樓高4層，不設升降機，每個單位設浴室、寫食空間、熱水爐、抽氣扇等基本設備。

租金方面，「賢庭居」及「寶庭居」的租金相若，以1至2人單位為例，1人申請者每月只需2,500港元；而4人單位則每月需4,900港元。而「邑庭居」因應單位面積較大，故租金亦有所調整，以最細的2人單位為例，實用面積為123方呎，租金為每月3,300港元；而4人單位實用面積約265平方呎，每月需5,350港元。另外，申請資格可分為兩類，已輪候公屋滿3年或以上；或現居於至適切房屋、但輪候公屋未滿3年或未有輪候公屋的人士均可申請，租約期以2年為準，若有需要可續租。

有意申請「邑庭居」的單親媽媽陳女士表示，現居觀塘約百多呎劏房單位，月入1萬多港元，但租金已需5,300港元，劏房細令一對龍鳳胎的活動和學習空間有限，希望為子女選擇更好的環境成長，故打算申請空間較大的「邑庭居」。