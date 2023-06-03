醫管局於澳洲辦海外醫生招聘日　逾200醫學生及執業醫生參加

本港公立醫院醫護人員長期不足，醫管局聯同衞生署及香港大學和中文大學醫學院，前往澳洲悉尼招募非本地培訓醫生，向當地醫學生及執業醫生推廣海外醫生來港工作的最新途徑及註冊安排，招攬他們來港於公營醫療機構服務。局方今日(3日)表示，醫生招聘日已圓滿舉行，共有超過200名醫學生及執業醫生參加。

是次招聘日獲香港駐悉尼經濟貿易辦事處協助籌辦，亦獲澳亞醫療聯盟和澳洲香港醫學協會支持。醫管局行政總裁高拔陞表示，很高興能到訪悉尼，親身和透過視像與在澳洲的醫學生和執業醫生見面。代表團成員介紹了公立醫院的工作環境、培訓階梯、在港就業的生活配套安排等。參加人士反應積極，局方期待他們在不久將來加入醫管局的大家庭。

醫療衞生部門則表示，吸引人才是政府的重點工作，海外招聘活動是其中一項招攬醫學生及執業醫生來港於醫管局、衞生署及兩間本地大學醫學院服務的措施。當局將繼續吸引、挽留及培育醫療人才。

政府最近把「人才清單」涵蓋的專業擴大至51項，當中包括13項醫療服務領域的專業工種。另外，政府早前已公布75項獲特別註冊委員會承認的醫學資格，其中澳洲有7項。