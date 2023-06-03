政Whats噏：葉劉淑儀訪古裝劇場地　歎內地影視突飛猛進

近年內地影視發展蓬勃，身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀，日前就同黨友參觀浙江嘅橫店影視城，近距離觀看由春秋戰國以降，歷朝歷代嘅建築，而影視城內亦隨處可見各種不同嘅古裝扮相，如文質彬彬嘅書生、威武侍衞、包青天張龍趙虎。佢留意到只需網上登記，就可以免費租借場地使用，究竟影視城嘅營運資金何來呢？

葉劉指橫店影視城懂得創造收益項目，可以話財來自有方。首先影視城本身就係佔地極廣嘅主題公園，需要徵收入場費，而遊人可付費即場化妝同穿着戲服，拍攝屬於自己嘅短片或硬照作為珍藏；同時亦有許好多影視周邊產品可供選購，每個項目都係收入來源。佢引述工作人員嘅介紹，話橫店影視城現時提供6000多個就業職位，而人口約50萬嘅橫店鎮，人均收入就達到6萬元人民幣，由此可見由影視城衍生嘅就業機會相當可觀。

佢又指橫店影視城轄下開設好多子公司，匯聚大批編劇、導演、新進演員與影視有關嘅製作人才，而隨着多年來嘅發展，橫店影視城已形成一個非常龐大嘅產業。葉劉話內地影視產業發展一日千里，產量驚人，作品風靡各階層觀眾，而普及全球嘅軟實力，更不容小覷。