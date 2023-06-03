街市攤檔前激戰　男子兩腿間被緊捉　阿姐絕招：揸你春袋！

香港生活壓力大易拗撬，網上今日(3日)流傳一段閉路電視(CCTV)片段，某街市一個檔口發生爭執，一名疑似攤檔女員工正在整理一批發泡膠箱時，不慎有發泡膠箱蓋碰到一名穿白T恤、短褲的男子，2人隨即展開口角並互相挑釁，期間男子疑怒火難遏三度推跌該女子，更取起一個發泡膠箱砸去，但最後男子短褲一部分被對方牢牢緊握在手，女職員更大叫「揸你春袋！」。

根據片段顯示，事發於上月9日傍晚約6時38分，該名攤檔女職員正在整理一個車仔上的一批發泡膠箱，由於在場仍有不少顧客來往，在回身數次取箱時不慎有發泡膠蓋跌落，並碰到片中白衫短褲男。該男子疑不滿被碰到，先後出腳踢開發泡膠箱，其後不滿女員工繼續搬箱放在自己身後，再出腳踢開該些發泡膠箱，並出口問候對方家母。

對於娘親突然被問候，片中攤檔女職員亦怒從心起，用肩膀推撞男子並不斷挑釁道「打我啊」，白衫男怒火被「撻着」後立即出手三度推跌對方，女職員則屢敗屢戰，爬起繼續與男子對戰，雙方期間更隨手取起發泡膠箱、攤檔蔬菜等互相揮打。當女職員被第三度推跌在地時，突然使出一招「撩陰爪」，緊捉對方兩腿間一部分短褲，男子疑要害在人手，不斷大叫「放手」，惟女職員不但沒有照做，甚至更多次怒叫「揸你春袋！X你老母」片段至此戛然而止，未知後事如何。