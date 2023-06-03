精神分裂症發病率僅1%　醫生指患者做出暴力行為非常罕見

鑽石山荷里活廣場斬人雙命案，疑兇有精神病紀錄，疑為一名妄想型精神分裂症患者，事件引起大眾關注精神病人是否有暴力傾向。有精神科專科醫生強調，患精神病不等於一定有仇恨傾向，患者涉及暴力事件非常罕見。妄想型精神分裂症屬嚴重精神病，患者因出現一些非事實的想法，例如「覺得有人要害自己」而失去理智，但患者可能會因而不敢外出、搬屋、尋求協助等，並非一定會「郁手」，做出暴力行為的情況「好少見」，籲市民毋須過分擔心，更不要因單一事件而標籤精神病人，因病人自身也是受害者，受疾病之苦影響了行徑。

精神科專科醫生莊勁怡表示，精神分裂症屬嚴重精神病，在本港發病率僅1%，患者男女比例相近，10多歲至20歲，及40歲至50歲均是發病高峰期，以青春期尤為多，與腦部發育有重大關係，例如因腦部出現病變而導致。她解釋，妄想精神分裂症病徵包括出現幻覺及幻聽，令想法脫離現實，例如會妄想被迫害，「有時就算有人同佢講道理，解釋佢可能諗多咗，但他們未必能客觀理解和分析」。

她指，患者受妄想影響，行徑或會與常人不同，例如可能會發脾氣「掉嘢」，亦有患者因為害怕別人傷害自己，會有行動想保護自己，惟不一定是暴力行為，可能會躲藏起來，不主動傷害人。就今次事件而言，她認為雖然確定患者有精神問題，惟「未必完全剩係因為精神病搞到咁，可能同疑兇個人經歷有關，導致有咁重仇恨心去傷害人」。

她又提到，精神病有輕重之分，臨床上若遇上嚴重患者，醫生會安排較密集的覆診、處方較進取的藥物令病情受控，亦會協助患者尋求社區支援服務。她強調，精神病患者若及早求醫診斷，亦可以痊愈，生活與常人無異，故期望社會不要因為今次事件而標籤精神病病人一定有危險性，擔心會令這些患者因害怕被歧視而不敢求醫及尋求協助。

被問到本港對於情緒健康、精神問題支援是否不足，導致事件發生，她認為，支援確實可以增加，多了解市民的情緒健康，惟很多時候「是病人或是家屬不配合支援」，強調整體社會大眾對精神病患者的支持和關懷，及患者個人的支援網絡也很重要。