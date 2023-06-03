初嘗中藥祛水腫及調理腸胃　父嘆天瑜多年無法進食冀給她一點甜

2018年因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，致成「植物人」的7歲女童周天瑜，日前獲中醫師針灸治療後狀況再有改善。適逢前日(6月1日)是兒童節，天瑜爸爸在社交平台專頁更新天瑜的最新情況，提到天瑜於數日前開始服食中藥，水腫的情況亦逐步好轉。他又憶述數年前兒童節天瑜「食檸檬」的趣事，並為其打氣，又承諾待天瑜病況再有改善時，給她嘗甜的食物。

天瑜爸爸表示，中藥主要助祛水腫及調理腸胃。由於天瑜未能用口進食，因此中藥並非用口服用，而是透過胃造口輸入她的身體內。天瑜爸爸又打趣道，不用嘗到中藥的味道，天瑜毋須害怕苦，而且中藥祛水腫的效果不俗，可以看到天瑜的下巴了。天瑜爸爸憶述起數年前，天瑜「食檸檬」的趣事，感嘆她已多年無法進食，遑論嘗試有味道的東西。他期望待天瑜有好轉時，給她嘗試不同味道，更希望在兒童節時可以給天瑜一粒糖果。

不少網民繼續為天瑜加油打氣，「大家都會一齊撑妹妹」，希望有神迹降臨在天瑜身上。另有細心的網民留意到天瑜的變化，「天瑜的面消腫左好多，最明顯全隻眼的輪廓都好清楚」，「針灸後改善很多，眼神穩定無了空洞感覺」。