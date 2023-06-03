跨專業醫療團隊支援市民　助精神科患者及早診治

荷里活廣場昨日(2日)發生兩命謀殺案，醫院管理局今日(3日)表示，現時醫管局的精神科是以團隊形式提供服務，透過跨專業醫療團隊，包括醫生、護士、臨床心理學家、職業治療師和醫務社工等，因應病人病情的嚴重程度及臨床需要，提供全面和具連貫性的醫療服務，包括住院、門診、日間復康訓練及社區支援服務。其中精神科專科門診診所亦實施分流制度，確保病情緊急並需要及早診治的病人獲得優先跟進及治療。

局方對近日涉及精神科病人的不幸事件深表關注，及對事件中死者的家人及受影響的市民致以深切慰問，又指會全力支援有需要的市民，希望大家可以撫平傷痛，盡快走出不幸事件的陰霾，同時呼籲市民應時刻關注自己及身邊家人朋友的精神狀況，如果有需要，應盡早向醫護人員或專業人士求助。

該局續稱，會配合政府政策，檢視現時提供予精神科病人的治療、康復服務和流程，以期進一步優化精神科服務；亦會與精神健康諮詢委員會和其他精神科服務相關的持份者保持密切溝通，探討如何以更加綜合、安全和全面的方式應對本港精神健康有關事宜；以及因應社會對精神科服務的不同需求，為有需要的病人提供合適的支援。

醫管局精神科統籌委員會主席吳瑛琼表示，因應患者的病情和臨床需要及風險，跨專業的醫療團隊會為他們提供適切的社區支援，包括精神健康評估、疾病管理、預防復發、藥物管理、危機介入、壓力處理、身心精神健康教育等。透過定期的外展或家訪及與社區夥伴的緊密協作，個案經理會協助患者制定目標及復原計劃，從而重新融入社區。

而醫管局精神科統籌委員會代表蕭慧敏亦呼籲市民與醫護人員攜手合作，加強對精神病患者的支援和了解，避免標籤化精神病患者，以促進他們康復和重返社會。蕭指，大部分病情穩定的精神病患者於痊愈後都可以重新融入社會。有暴力傾向的人為少數，嚴重攻擊陌生人的情況亦非常罕見，希望市民不要對精神病患者標籤化。