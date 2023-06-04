青衣屋苑住戶派傳單遭阻撓　與保安爭執期間疑遭噴酒精

青衣一屋苑本周四（1日）有居民與保安員爆發衝突，據了解，事緣有住戶在屋苑信箱派發傳單時遭保安員阻止，雙方因此頓起爭執。事後有住戶於社交平台發貼文，指當時被多名保安包圍並發生推撞，期間有人持酒精噴壺射向居民，居民報案求助。

據網上片段顯示，住戶與保安爭執期間，一名男保安手持一個噴壺走近，畫面外傳來一男子詢問「你噴乜嘢呀」，保安答道「我清潔垃圾！」繼而舉起噴壺向前擠了一下，男子又稱，「嗱你試吓再噴多我一次，我就告你」，保安亦回應「你告吖！」，男子則表示要報案。其時保安一度轉身離去，當步至不遠處又折返，再朝拍攝者走近問道「你影我做咩？」，並以對講機指向鏡頭，其後拍攝者跌倒在地。

從另一拍得片段可見數名住戶於大堂位置向在場多名保安員質問，要求保安員出示保安證，其中一名保安高舉雙手表示「我淨係知我無動作…你係咪差人可以睇我保安證？」，其後有數名執法人員到場調查。人員表示當晚9時許接獲報案，指有10多名住戶於涉事屋苑派發有關法團會議事宜的傳單，但遭保安阻止及發生爭執互罵，人員經調查，證實事件中無人受傷，列「糾紛」處理。

據發貼文者指，日前曾獲相關保安主管承諾，居民可根據條例透過信箱作為溝通渠道，惟事發當晚竟有十多名保安包圍屋苑居民，並有保安員使用酒精噴壺射向居民，部分保安更推撞居民！在場居民亦目睹有手持對講機人士疑似在場指揮保安，居民多次追問該名人士是否持有保安證，但無得到任何回應。