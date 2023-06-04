公務員薪酬加幅料跟隨薪酬趨勢調查　周二行會拍板

公務員薪酬趨勢調查結果上月中公布，並已獲公會確認，交政府決定公務員薪酬加幅。消息指，加薪預料最快在本周二(6日)行政會議拍板，料跟隨薪酬趨勢調查結果，即高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標全為正數，分別為2.87%、4.65%、4.5%，當中低級公務員的調薪幅度與中級公務員加幅看齊，即低級務員的調薪幅度有望上調至4.65%。

薪酬趨勢調查委員會針對本年度公務員薪酬調幅的調查結果於日前出爐，今年高、中、低級公務員的薪酬趨勢總指標分別為3.91%、5.68%及5.66%，扣除遞增薪額後，分別為高層公務員2.87%、中層4.65%、低層4.5%，工會隨即確認今年薪酬趨勢調查結果，經確認的結果會交公務員事務局研究，之後再提交行政會議審議。

消息指，政府將按薪酬趨勢調查結果調整公務員薪金，即高層公務員加幅為2.87%，另外，按過去慣例，低級公務員的調薪幅度通常會與中級公務員加幅看齊，今次相信也是，即低級務員的調薪幅度有望上調至4.65%。換言之，政府人員協會以及華員會建議政府向全體公務員劃一加薪5%或5.1%，將不會發生。

事實上，當局近3年均沒有按薪趨勢調查結果調整公務員薪酬。除疫情下凍薪兩年外，在去年，薪酬趨勢調查結果提出低層及中層公僕分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪更達7.26%，幅度遠遠高於中低層兼跑贏「通脹」，社會普遍批評加幅「離地」，上屆行政會議最終抽起有關議題押後今屆解決，新政府上任後，最終決定高、中、低層劃一加幅2.5%。