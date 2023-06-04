香港哥爾夫球會爆私隱爭議　疑過量索訪客資料　拖逾半年無改善

香港哥爾夫球會爆私隱爭議，拖逾半年無改善！東網近日揭發球會疑過量收集訪客登記球員個人資料，要求訪客球員上載身份證副本到網站，否則不能預訂場次到粉嶺或清水灣球場打球。有訪客球員認為此舉不合理，向個人資料私隱專員公署投訴後，球會即「跪低」聲稱會修訂網站登記系統。但由去年11月投訴至今，球會拖延逾半年仍未見修訂網站。訪客球員批評球會做事馬虎歎慢板；有議員則認為，球會索取過量個人資料，應盡快改善釋除市民疑慮。球會回覆本報稱，訪客球員可親自前往球會，向職員出示身份證登記。

香港哥爾夫球會一向容許公眾以訪客身份登記，並預約不同時段到球場打波。不過，去年9月起，球會要求訪客球員於9月27日前重新登記個人資料，除一般個人資料，例如電話號碼、電郵地址、身份證號碼等外，更要求訪客球員上載身份證副本作驗證，否則不能預訂。

訪客球員Gary向東網反映，上述新安排並不適當，擔心球會過量索取訪客球員的個人資料，新安排做法危險，若資料洩露，不堪設想。他雖曾向球會反映，對方則稱，上傳身份證是用於核實帳戶登記者為其本人，球會會在30天內將身份證副本的照片檔案在系統刪除。他不滿意球會回覆，去年11月向私隱專員公署投訴。

私隱專員公署於今年1月底回覆Gary，稱球會已就核實登記訪客身份證介面向其服務供應商提出修訂，計劃於今年3月通知會員及訪客作更改，並希望4月下旬落實修訂。不過，東網記者近日到球會網站登記，發現問題仍未修正。網站列明需要上載身份證副本才可驗證，而在上傳身份證副本的頁面，球會亦無提示登記人士，可親身前往球會出示身份證作驗證。

議員江玉歡批評此做法令市民憂慮：「市民擔心係正常，咁多網絡騙案，唔知網上世界會唔會洩露資料！」，促球會應只索取最低限度的資料。球會回覆稱，現時提供兩種途徑為訪客戶口之登記人士進行身份驗證，登記人士可於網上系統完成相關程序，或親自前往球會向職員出示其身份證。私隱專員公署則表示正調查有關投訴個案，基於保密原則，不便進一步評論。