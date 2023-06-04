學者指本港精神健康服務不足　促分流縮減患者覆診等候時間

荷里活廣場斬人血案震驚全城，一名疑有精神病紀錄的男疑兇被捕，事件引起社會關注精神健康服務長期不足的問題。港大社會工作及社會行政學系教授林一星表示，香港雖有精神健康服務，惟慘劇發生代表措施有不足，擔心現行制度下不增撥資源及人手，或未能解決問題。由於現時社區的精神健康服務沒有分流措施，患者要輪候長時間才接受治療或跟進，他促請當局研究如何讓患者縮短至每個月、或隔周可覆診一次。

林一星今早(4日)在電台節目稱，本港現時有近千名精神科醫生或臨床心理學家，不過難以應付社會需求，其中一個紓緩方法為設分流措施，包括在地區康健中心加入將精神健康服務，基層健康家庭醫生可為輕度至中度精神健康患者提供支援，而患思覺失調等較嚴重的病人，才交予精神科專科醫生集中治療。

至於人手方面，他坦言難以短時間內重新訓練大量精神科醫生和臨床心理學家，望透過現有的人力資源分擔支援工作，他舉例指，本港現有約17,000名活躍註冊社工，相信部分人可再培訓，直接支援精神健康患者；輔導員亦可接受加強訓練，協助處理抑鬱、面對壓力等個案。