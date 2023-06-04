復甦進程顛簸不平　零售食肆收益回復9成

本港正在踏上復常之路，財金官員今日(4日)以《顛簸不平的復甦進程》為題撰寫網誌，指透過不同「開心香港」活動來推動消費，讓市民歡度周末。而第二期消費券將在7月16日發放，有意轉換支付工具或是新合資格人士可明天(5日)至27日期間透過上網或到臨時服務中心辦理登記。他指消費券計劃和「開心香港」活動是今年《財政預算案》中為鞏固本港經濟復甦重要組合，4月份本地消費零售銷售貨值增加至近350億港元水平，零售銷售貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約9成水平。

財金官員在網誌中指，撐住本地消費，是政府短中期、特別是今年上半年穩住本地經濟大局的主要策略之一。雖然訪港旅客人數和機場的運力暫時僅恢復到疫情前約5成多，但隨着航運業界積極擴充人手，本港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客人次預計將會逐步回升。市民就業情況和收入水平改善也有助支持本地需求、刺激經濟增長。本港最新失業率(2月至4月)已下降至3.0%，是自2019年第三季以來的最低水平。市民的收入在扣除通脹後亦有實質增加，反映整體住戶收入情況的每月住戶入息中位數，今年首季實質升2.1%。市民就業和收入穩定，經濟向前發展的根基便更穩固。

至於資產市場，表現則較為複雜。住宅物業市場方面，隨着本地經濟復甦，交投活動和住宅售價均見反彈，今年首4個月住宅物業交投量回升至每月平均約4,600宗水平，較去年同期大增逾6成。整體住宅售價和租金指數今年首四個月與去年12月底比較分別回升5.8%和1.5%。而本港股市近月表現疲弱，截至上周五恆指收市較去年底低約4%，今年首4個月的平均每日交投量亦較去年全年低4%。

展望下半年，他指需要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰，國際貨幣基金組織已預測今年全球經濟增長將進一步放慢至2.8%。疲弱的外需，加上全球供應鏈不斷受到政治干擾，將持續壓抑本港的出口表現，須繼續注意外圍的風險和變數，要有底綫思維和極限思維，做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質量、可持續發展。