青年機構籲港府建立內地畢業港生人才庫　解決本地人才荒

本港各行各業人才短缺，港府就多次借機加大輸入外勞，引起市民及勞工團體反感及不滿，擔心被「爭飯碗」。有青年機構近月針對應屆文憑試畢業生進行調查，以了解他們對留港就業及未來在港發展前景，以致如何吸引非本港考生繼續留港發展的關注，以增加本港的職場「新血」

青年機構「青年新世界」表示，在上月18日至23日期間，成功訪問了367名應屆文憑試考生，透過應屆文憑試畢業生的角度，了解他們對人才及勞工短缺、人才外流、放寬人才來港升學、定居和工作限制的意見；調查同時了解文憑試畢業生赴大灣區實習及工作的意願；續指是次研究旨在探討文憑試畢業生對人才流動的觀感，從而支持主辦機構開展「以實證研究為基礎」的生涯規劃輔導服務。結果顯示，逾6成受訪者認同應放寬境外人士來港升學、居留和工作限制，以紓緩現時本港人才和勞工短缺的狀況，認為現屆文憑試畢業生並不擔心來自境外學生的競爭。

在未來就業發展方面，調查發現有7成受訪者會優先選擇打工，2成將考慮創業；另亦發現逾7成人會選擇留港發展，不足3成有打算畢業後到大灣區工作。機構指出，政府近年推出「大灣區青年就業計劃」，以鼓勵香港同大灣區有業務的公司，按照香港法例並以不低於月薪18,000 港元，來聘請本地大專畢業生並在內地工作；惟仍有7成7的受訪者對此表示不感興趣。此外，只有不足3成受訪者打算畢業後優先考慮投考公務員。

機構指出，雖然持非香港身份證的考生近年有增長，惟仍佔整體考生不足1%，面對調查中普遍本港考生不擔心與內地考生競爭下，認為考評局有責任向學校、考生及家長說明，有關吸引及便利境外考生措施對本地考生評級和升學的影響；並呼籲盡快公布「內地考場」實施細節、預計考生數目及相關考生計劃參與「聯招」和「非聯招」考生的比例。 另一方面，近年本地學生到內地升學有持續升溫趨勢，而機構指去年已提出港府應重視建立「內地港生人才庫」，鼓勵內地港生回流本港發展，成為本港重要的人才儲備。