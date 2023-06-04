觀塘美食市集煞科日續冷清　環境悶熱有人睡着

一連兩日於觀塘海濱「VESSEL發現號」舉行的「開心香港」美食市集今日(4日)繼續開放，惟市民反應不似預期，東網記者上午到場直擊，發現在場購物的市民不多，並以長者為主，人流集中在局部區域，令整體場面淡靜，有商戶甫開檔就已「拍烏蠅」，亦有戴着口罩的女士疑因天氣太熱及翳焗，坐在休息區睡着。

第3場「開心香港」美食市集共設有超過65個檔戶，今次活動以美酒佳餚及亞洲美食為主題，市民可免費入場。活動昨日開幕時已遭市民批評無新意，有市民空手而回。來到煞科日，早上曾灑過一場雨為現場降溫，惟記者早上約11時到場時，卻發現市民購買意欲不高，帶購物車來掃貨的市民寥寥無幾，今次場地大多數有瓦遮頭，惟高溫下仍見市民汗流浹背，亦有部分市民堅持戴口罩防疫，其中一位女士疑因走得太累，在休息區坐下後不經意垂下頭來，進入夢鄉，身旁的丈夫之後將她喚醒。

來逛市集的市民分布零散，人流主要集中在靠近觀塘碼頭方向的攤檔，以試食及保健品零食等作招徠。愈接近牛頭角方向就愈少人，有個別攤檔甚至無人問津，商戶開檔就要望天打卦，神情呆滯。場內市民以長者為主，銷售特色啤酒及凍肉等的攤檔明顯人流較少，而附近雖有家長帶同小朋友在遊樂場玩耍，惟記者現場所見，即使「放電」完畢的家長亦沒有帶小朋友走進咫尺之遙的市集去逛逛。