「畫壇奧林匹克」國際比賽　12港生揚威勇奪9獎

香港學生再次在國際舞台發光，在有「畫壇奧林匹克」之稱的「第42屆國際青少年蒙馬特現場寫生比賽」中勇奪9獎項，包括「最佳隊伍」、「每日最佳畫作獎」和「個人風格獎」，成為獲邀參賽的20多隊中，奪得最多獎項的隊伍。

相關比賽上月底在歐洲國家北馬其頓舉行，本港共派出12名青少年畫家參加。3年疫情過後，港生再次踏上征途，今年賽事行程緊密，到埗後港生要克服時差外，更遇上天氣變化的挑戰，比賽周內多日天氣惡劣，港生要在連場暴雨環境下堅持作畫，比賽初段各隊員相繼病倒，是耐力及隨機應變的大考驗，最终堅持完成賽事。雖然大多港生是首次作賽，但港隊善於利用不同繪畫媒體一周內完成了65幅不同風格作品，包括水彩、炭筆、水墨、鋼筆、淡彩素描等多元風格畫作演繹古城風貌，獲大會評審團耳目一新及各國師生一致好評，最終不單囊括8個個人獎項，亦同時奪得「全球最佳隊伍」最高殊榮。

「國際青少年蒙馬特現場寫生比賽」是北馬其頓文化、教育及外交事務部，以及北馬其頓國立兒童藝術館主辦，接受4至20歲的兒童及青少年參與，每年5月在北馬其頓舉行，爲期約一周，迄今吸引全球70多個國家或地區的青少年參賽。比賽期間，13歲以上的入圍參賽者，須即場就被聯合國列爲世界文化遺產的不同古城作寫生作品，在賽事尾聲由評委選出佳作。今年大會從首輪71個國家650間院校的4.4萬多作品中，挑選出25隊來自17個國家約100精英到北馬其頓的聯合國文化遺產古城作現場寫生較量。參賽隊伍來自保加尼亞，波蘭、斯洛伐克、塞爾維亞、以色列、土耳其、印度、羅馬利亞、北馬其頓等等。