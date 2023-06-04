市民憂荷里活廣場慘劇加深標籤　促正視精神病患主動拆彈

前日(2日)在鑽石山荷里活廣場發生的謀殺案，造成2名妙齡女子枉死，雖然事隔2日，社會人心仍未從震驚中平復，商場內的事物看似依舊，但四處瀰漫不安氣氛，今日(4日)人流亦較平常稀少，個別商戶的生意更大跌3分之2。不少有心市民繼續到場哀悼死者，有人前往獻花及心意卡，或者高唱聖詩和擺放心經字句，希望2人早日安息。

鄭先生是其中一名受事件觸痛、親來悼念的市民，他坦言不認識2名死者，但希望透過行動紀念她們及支持其家人，慨嘆今次是「好可惜嘅悲劇」，2個家庭各自失去女兒，為人父母必定承受難言之痛，而他的女兒看過相關報道後，情緒亦受到影響，需要自己傾談開解。

鄭先生續指，社會不應該「污名化」標籤精神病人，認為相關家庭壓力非常大，容易擔心別人的奇異目光，尤其是今次事件發生後，更不願意讓他人知道家中有精神病患者，結果造成炸彈潛伏。

他建議政府應該多加幫助這些家庭，想方法紓緩他們的情況，最理想是讓他們知道精神疾病並非嚴重問題，情況等同視力差要戴眼鏡，純屬很普通的疾病，只要願意看醫生及服藥，便可以逐漸康復及保持穩定；另一方面，醫護社工可以主動出擊，根據紀錄問候該些家庭，了解患者有無保持服藥、最近有無奇異行為等資訊，只要願意詢問，鼓勵他們不要隱瞞，相信能夠處理更多問題。「整個社會都覺得需要正視(精神病患問題)，呢個時候係一個機會做多少少。」