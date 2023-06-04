街市菜販阿姐「一揸成名」　坦言出「鎖袋爪」迫不得已

元朗大橋街市有菜檔阿姐憑着絕技「揸春袋」一戰成名，除昨日(3日)流傳的閉路電視(CCTV)片外，另有現場觀眾貼出戰況另一角度，讓看官們能正面一睹巾幗阿姐大戰白衫男的風采。執法部門今日(4日)回應指，5月9日傍晚6時許接獲報案，案件暫列糾紛處理。

最新一段影片銜接CCTV片尾聲，開頭即進入白熱化，只見阿姐施展絕技「揸春袋」後，左手緊捉白衫男褲浪，纏鬥間男子不斷嘗試擺脫「鎖袋爪」，而阿姐仍不斷叫出絕技名「揸你春袋！」並從地下站立起身，在與男子對調位置後將對方推埋牆。在多番衝撞後，阿姐終於鬆開「撩陰爪」隨即取起一邊攤檔蔬菜掉向男子，而白衫男疑「男人最痛」下亦不甘示弱埋身出手，不過因角度問題未能得知雙方講手戰況。

片中阿姐今日表示，自己在元朗大橋街市賣菜57年，今次是首度與顧客大打出手，手無寸鐵下才使出「鎖袋爪」，她指情況是迫不得已，自己亦被對方打傷眼鼻，事後已無大礙。執法部門則指當日接獲報案，指一名68歲姓廖女菜販，與一名年約40歲、穿白色T恤和黑褲的男子於元朗大橋街市發生爭執，其中女事主聲稱因地滑跌倒，但拒絕接受協助及治療，至於涉事男子則未有尋獲。