政Whats噏：右腳痙攣　梁子穎輕微中暑

天氣炎熱，就算有風，吹埋嚟都係熱氣，有時覺得抖氣都難。喺咁高溫底下四圍走，就連勞工界議員梁子穎都出事。

梁子穎喺社交平台貼文，話尋日(3日)最高氣溫有34.9度，因為氣溫高，又不斷出汗，佢上晝出席戶外活動時都飲咗3樽飲料。點知夜晚發現右腳有些少痙攣，呢種情況似係輕微中暑。

咁點算？佢於是再飲多啲水同休息咗一陣，呢啲徵狀先減退，開始康復。冇做乜嘢粗重工作都可能中暑，佢呼籲市民唔好輕視中暑，更加要留意每日嘅氣溫水平。其實呢幾日都有發出極端酷熱天氣警告，佢話未來嘅天氣都會好熱，發出酷熱天氣警告嘅機會好多，所以市民一定要多飲水，做好防護措施，避免中暑。

勞工處亦會因應天文台發出極端酷熱天氣警告，而發出黃色工作暑熱警告，提醒僱主同僱員應採取適當措施，預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。梁子穎話勞資雙方都需要好好參閱「預防工作時中暑指引」嘅更新版，又呼籲僱主同僱員好好利用手機應用程式，第一時間取得最新天氣情況同工作防中暑指引安排，特別係喺戶外作嘅行業要參閱「工作暑熱警告簡介」。