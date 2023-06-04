逾50人參與文物修復培訓課程　專家以科學及耐性還原歷史

張婉娟曾修復歌手許冠傑在演唱會上穿着的經典服飾，細心、耐心缺一不可。

為支持文化藝術發展，政府去年起預留3,700萬港元，在6個年度內為康文署和故宮文化博物館的文物修復人員，提供專業培訓。康文署目前有超過50人參與本地或海外17項文物修復專業培訓課程，有專家指，除了科學知識作為基礎，文物修復更講求耐性。

康樂及文化事務署一級助理館長(文物修復)張婉娟加入文物修復辦事處20多年，主要負責紡織品修復。其中，「歌神」許冠傑演唱會曾穿着的經典服飾，正是由她花上逾一個月時間修復後，才得以在博物館內展出，讓觀眾再次近距離感受本港流行文化的魅力。

張婉娟憶述修復過程，該服飾借至博物館時，很多珠片縫線鬆脫，需用線加固；修復後的保存工作亦格外小心，例如垂直展示服飾因自身重量而受到若干拉力，需要定期檢查。她分享，平日以顯微鏡觀察文物狀況，有需要時為紡織品染色或縫補，從中更培養出研究精神。張表示，過往文物大部分採用天然材料，如絲質、棉質；現代文物很多採用纖維，屬人造材料。她又認為，當文物衰變時，需以研究精神，思考用甚麼方式修復；笑指「這工作是越做越有趣」。

「文物修復是慢工出細活的工作，手要穩定，要細心。」康樂及文化事務署二級助理館長(文物修復)李翠瑩，約4年前加入文物修復辦事處，專門修復有機類文物，包括已故歌手張國榮於「跨越97演唱會」穿着的高跟鞋、生前獎座等。同樣修讀化學出身的她認為，科學知識有助她選擇合適的修復方法，例如膠水有不同熔點，於戶外或室內展示，選用膠水亦不一。