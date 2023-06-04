海洋公園成立「保育聯盟」　鼓勵以實際行動保護環境

明日(5日)是「世界環境日」，海洋公園宣布將成立「保育聯盟」，連繫全港學校、兒童及青年，協助他們了解保育物種及生態系統的重要性，培養其對自然生態的興趣。海洋公園主席龐建貽指出，今個財政年度有逾40萬名學生，在園內園外參與海洋公園的教育活動，期望學校能善用園內各項資源，啟發學生在社區以實際行動保護環境。

「保育聯盟」將連繫全港學校、兒童及青少年，加強培養學生對自然生態的興趣。龐建貽在活動啟動禮上表示，期望計劃能讓學生超越自我，啟發創新的保育行動，鼓勵他們在日常生活中以實際行動保護環境，帶動社區作出改變。他指出，計劃中學校能善用海洋公園的各項資源，例如公園自然生態教育活動及比賽、線上保育培訓、講座等等，實踐環保行動及提出創新保育方案。

在計劃下，各大中學、小學及幼稚園可於今年8月至9月報名成為「海洋公園保育聯盟學校」，在2023至2024學年參與或舉辦保育活動。當學校完成指定任務後，可透過「保育聯盟認證計劃」晉升為「保育聯盟傑出學校」。認證等級將會每年作出更新，以鼓勵更多學生參與。