城大獸醫課程未獲認證　首屆畢業生恐被拒在港執業

本港首屆獸醫學士生將於今年畢業，但學位仍未獲獸醫管理局認可註冊資格，變相學生畢業後或未能成為註冊獸醫。獸醫管理局表示，開辦課程的香港城市大學正邀請澳洲及英國獸醫資歷機構的認證，當城大成功獲認證並交報告，管理局將配合學校，盡快納其獸醫學士入認可註冊資格內，望能「做到無縫交接。」

目前在本港執業的獸醫均來自海外如英國及澳洲等地的大學，而城大於2017年起與美國康奈爾大學合作，開辦全港首個6年制「獸醫學學士」課程，而今年將產出首屆畢業生。而於本地執業的獸醫均須向獸醫管理局登記及註冊，但城大獸醫學士學位至今未有得到《獸醫管理局(獸醫註冊)規則》認可註冊資格。

香港獸醫管理局主席程伯中向傳媒表示，城大正向澳新獸醫管理局理事會及英國皇家獸醫學院審查課程，前者已於上月底抵港，後者則將於本月來港，以符合獸醫管理局的獸醫註冊要求。而城大需將兩個海外專業機構的資歷審核報告盡快交予獸醫管理局後，該局會配合提早開會作決定，並以盡快修訂《獸醫註冊條例》，容許城大的獸醫畢業生在港註冊和執業。

程伯中提到，雖然該局對城大課程的專業性及師資有信心，但本地培訓的獸醫均須達國際水平，因此要求課程取得國際相關機構的認可。他又說，由於河馬及大象等大型動物於本港較罕見，本地學生或較少接觸，致課程難免因地域限制而有差異。被問到「獸醫學學士」課程認證進展如何，及若未能趕及學生畢業完成的安排，城大回覆指該課程正進行認證(accreditation)，學生仍未畢業。另外，程伯中又透露11名首屆城大獸醫學應屆畢業生已完成在漁護署的實習，包括政府獸醫化驗所及漁護署動物進出口檢疫等。