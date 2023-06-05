熱天加劇蟲害　大澳紅樹林疑枯萎

原本綠油油的大澳紅樹林近期疑似枯萎，環保團體發現，有紅樹的樹葉均被昆蟲咬食，情況較去年嚴重。團體指全球暖化會增加蟲害爆發的機會，而近期天氣炎熱，令昆蟲更活躍，期望於除蟲管理下，能減低蟲害大爆發的風險。

長春社於社交專頁發文指，大澳紅樹林的「白骨壤」紅樹受到昆蟲攻擊，樹葉的底面均有被刮食的痕迹，而樹冠現呈啡黃色，疑似枯萎，仔細看便見到大量樹葉被一種青色的幼蟲刮食，相信幼蟲為蛾蟲。

而團體又在紅樹林發現廣翅蠟蟬，但其只吸吮樹液，相信與咬食的情況無關；而其他紅樹均未受到「攻擊」。根據其他目擊者所指，去年紅樹林也受到蟲咬，但今次的情況較為嚴重。而參考另一環團資料，米埔的白骨壤於2012年也曾受到大量螟蛾咬食，變成一片枯萎狀，但團體指是次情況是否同一蛾蟲所致，仍需進一步研究確定。

不過，長春社認為，蟲害爆發的情況愈演愈烈皆因全球氣候暖化，指溫度愈熱令昆蟲更活躍，也會縮短休眠期，令牠們在植物上咬食的時間延長。現時當務之急為辨認昆蟲，了解其生命周期，包括繁殖期、幼蟲期、成蟲期等，及後趕在牠們咬食樹葉前除蟲，控制昆蟲數量，減低下一輪蟲害大爆發的機會。

紅樹林為潮間帶的濕地生境，常見於熱帶及亞熱帶的河口，由於樹林經常受到潮水和淡水河流的沖洗，鹽度、含氧度及土壤濕度變化多端，提供棲息地予蟹類等無脊椎動物及鳥類，而常見的本土紅樹品種包括秋茄和桐花樹等。