新手父母年齡趨升　輔助生殖需求不停　凍卵兩年飆1.4倍

本港每6對夫婦便有1對不育。近年本港尋求卵子精子冷凍保存的個案倍增，凍存的卵子總數由2019年約5,000個，增至2021年逾12,000個，升幅達1.4倍；而凍存的精液樣本亦由6,500個升至逾8,300個，增幅近3成。專家指不育主要原因與夫婦年齡、個人健康等因素有關，透過輔助生殖醫學技術，亦有助早日識別隱性疾病遺傳個案。

隨着年紀增長，不育的機率會相對增加。香港大學李嘉誠醫學院婦產科學系臨床實務助理教授翁淑菲指出，若一對夫婦的性生活正常，並連續在12個月內沒有採用任何避孕措施，而仍然未能成功懷孕，便可定義為不育。其中癌症治療亦有機會造成不育，翁解釋，病人在接受化療及電療過程中，卵巢或睾丸功能會受影響，卵子的儲備及精子的數目會減少，從而影響生育能力。她提及曾遇年輕個案，一男一女分別患上食道癌及乳癌。他們在腫瘤中心接受化療前，都接受建議及安排，事先進行了精子冷凍保存及卵子冷凍保存，以保存生育力。

其中介乎31至40歲的主要生育年齡層，每年在港接受試管嬰兒輔助生育的個案顯著增加。有提供輔助生殖醫學服務的醫學中心表示，雖然本港生育率偏低，但平均生育年齡卻漸趨上升，反映輔助生殖存在一定需求。希愈醫療集團首席營運總監郭靜芝表示，凍卵輔助生產可迎合現今職場女性的需求。而近年的卵子冷凍技術可為未找到伴侶，或正接受可能影響生育能力治療的女性保存生育能力。