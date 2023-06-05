東方日報A1：電子支票使用率低　政府帶頭倒米

港府口講發展金融科技，鞏固本港國際金融中心地位，但實際「講多過做」。當局推行電子支票逾7年，使用率持續偏低，去年平均每月簽發量僅約3.2萬張，不足傳統紙本支票的1%。有市民對上一次簽發電子支票已是4年前，並嫌麻煩而棄用，更有大部分人稱不知道何謂電子支票。議員批評港府宣傳不足，甚至帶頭倒米，例如稅務局仍採用傳統紙本支票來退稅，令智慧城市愈搞愈頹。

以「創新•從此不一樣」為口號的電子支票於2015年12月推出，是傳統紙本支票的電子對應本，由簽署、發票、傳送及入票均經電子方式進行，毋須使用紙張。除了環保之外，市民亦可隨時隨地簽發，毋須親身交票及存票，並減少冒簽、遺失支票簿等的風險。

但優點多多的電子支票於本港推出多年仍未普及。根據香港銀行同業結算的成交量統計數據，2020年至2023年4月期間，電子支票的每月結算量維持於3萬至4萬筆左右，而去年平均每月結算約3.2萬張，但去年傳統紙本支票平均每月結算約509萬張，即去年月均電子支票簽發量只有傳統紙本支票的0.62%。另外，對比其他電子轉帳方式，電子支票使用率相對極低，去年本港每月平均自動轉帳交易近56.6萬筆；月均轉數快交易更達3,261萬筆。

電子支票使用率極低，市民李先生說沒用過及未聽過電子支票服務，其工作薪金是經銀行自動轉帳收取，連紙本支票亦不用。開公司的市民施先生則說，最近一次簽發電子支票已是4年前，他指由於簽發電子支票需登入銀行戶口，又要填寫收款人姓名等資料，感覺十分麻煩；而對口公司亦已停收取電子支票，「新一代寧願轉數快（FPS）等直接過數。」

港府不單止未有積極鼓勵市民轉用電子支票，甚至帶頭倒米，例如稅務局。由於電子支票可經電郵傳送，而稅務局資料顯示，截至2020/21年度，本港逾182萬人需繳納薪俸稅，今年1月累計逾130萬人註冊了「稅務易」電子服務平台帳戶，並提供了電郵地址，理論上該局能透過電郵，將退稅的電子支票傳送予納稅人。

但稅務局退稅仍採用傳統紙本支票，該局於2019/20至2021/22的3年度內便簽發逾198萬張退稅紙本支票。參考2015年金管局時任總裁陳德霖網誌稱，7,500萬張紙本支票相等於1,800萬張紙，變相稅務局維持使用紙本支票退稅便「用多」約47.6萬張紙，砍多近47棵樹木。

金融界議員陳振英坦言，電子支票只是將紙本支票「電子化」，並未有改變支付形式，加上當局宣傳不足，令電子支票不受大眾歡迎，及後「轉數快」出現，令電子支票被取代。他認為，如果稅務局等政府部門多行一步，提供轉數快或電子支票等選項予市民收取退稅，將有利數碼化經濟發展。稅務局表示，如果要向納稅人提供以電子支票作退款的選項，將涉及系統大規模更新，故該局暫時沒有以電子支票退還多繳稅款給納稅人的安排。

金融管理局表示，去年首11個月，香港銀行同業結算共處理約38萬張總值港幣455億元的電子支票，與2016年同期相比，企業簽發的數目增加4倍。相比其他電子支付及轉帳方式，電子支票只需要收款人向付款人提供自己的全名，毋須提供銀行帳戶號碼或其他個人資料；收款人亦可於收票後選擇存入銀行帳戶。

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