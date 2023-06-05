電子支票步驟繁複　兌現需等兩天

即使銀行提供電子支票簽發服務，不過開支票、存票過程繁複，對普羅大眾來說亦未必容易。本報記者實試使用電子支票，由登入網上銀行至傳送電子支票已經歷四大步驟，收款人亦需到指定結算網頁或所屬網上銀行兌票，而且電子支票與紙本支票一樣，需等兩個工作天兌現。

記者是次選用中國銀行（香港）網上銀行簽發支票，並打算以另一銀行戶口收錢。由於是首次開票，中銀要求用戶先設定交易限額，而於正式開票時，用戶需要像簽發紙本支票一樣，輸入日期、收款人姓名、金額，但不用自行填寫中文或英文金額大寫，僅需選擇支票上金額顯示方式；用戶亦可按需要輸入備註。

由於電子支票資料以數碼形式記錄，經網絡發出，用戶需要輸入收件人的電郵地址，或簽發後自行將檔案傳給收款人。電子支票正式發出前，銀行要求用戶使用流動保安編碼器做雙重認證。金管局表示，電子支票使用數碼簽署技術，每張均顯得獨一無二有效防止數據被篡改。

市民收到電子支票的檔案後並不會自動收錢，需自行兌現。由於收錢的銀行並沒提供自家的電子支票存票服務，記者需要登上香港銀行同業結算的存票服務，首次使用服務亦需要登記個人資料、銀行戶口資料等，亦需要做多重認證。成功登記後便可上載電子支票檔案，再選擇存入的銀行戶口。根據存票網站顯示，電子支票需時一個工作天才送至銀行，款項將於合共兩個工作天兌現。