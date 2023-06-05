僅10間銀行提供電子支票服務

市民即使想試簽發電子支票，亦未必容易。現時僅有10間香港銀行提供電子支票發票服務，較7年前電子支票推出初期數量上只多了一間。但本報翻查銀行網頁發現，有原本提供簽發電子支票服務的本地大型銀行取消相關服務；亦有發鈔銀行未曾提供簽發電子支票服務。

金管局推出電子支票時指，全港有9間銀行提供發票服務，包括中國銀行（香港）、滙豐銀行及東亞銀行等，當時預計更多銀行參與提供簽發電子支票的服務。但7年過去，提供相關服務的銀行只增加一間。據悉，有現時提供簽發電子支票服務的銀行有意退出，包括南洋商業銀行、集友銀行。

此外，本港3大發鈔銀行之一的渣打銀行（香港）從未提供簽發電子支票服務，該行客人若要兌現電子支票，更需自行到登錄銀行同業結算指定網頁存票。渣打香港回應指，會因應客戶需求的轉變及市場和科技的發展，目前提供了不同渠道配合客戶對電子支付的需要，例如透過手機應用程式轉帳或使用轉數快即時支付。

香港銀行公會表示，支持多元化和便利市民的銀行服務。銀行業因應科技發展和市場轉變，提供不同的電子支付方式以滿足不同客戶的需要。