東方民調：津貼名額僅萬個　設熱線一拖再拖

社福界多次批評政府對照顧者支援不足。即使政府在去年施政報告提出加強照顧者服務，包括把照顧者津貼恒常化及加大資助金額，並成立熱線及增加網上支援服務等。不過有關津貼名額上限僅一萬個，對比全港有約130萬名照顧者，明顯不足。而熱線及網上平台至今仍未推出，政府政策被轟只是表面工夫。

早前有團體根據政府數字，估算本港現時約有130萬名照顧者，需要照顧家中有特殊學習需要的兒童、殘疾人士、長者及長期病患者，而隨着人口老化，照顧者的數量勢有增無減。有議員指，接連發生多宗倫常慘案，反映照顧者壓力已達臨界點多時，惟政府至今卻未有制訂照顧者政策，僅提供名額有限的津貼支援、增加暫託名額，甚至寄望關愛隊支援，是低估和矮化問題。

此外，目前的社會支援服務資源分配散亂，香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵批評本港仍然未有照顧者為本政策，亦沒有一個官方統一照顧者定義，當照顧者需要到不同部門或服務單位時，要經歷多次不同標準的評估及審查，這些繁複或不成功的經驗會阻礙照顧者對外求助。阮指出，雖然政府將設立支援熱線讓照顧者尋求協助，但若背後的支援服務沒有改善，未必能真正支援到有實際需要的照顧者，政府現時提供約230個指定日間暫託名額和約330個指定住宿暫託宿位，並將於2023至24年度增加約30個日間暫託名額，但供應遠遠未能應付需求，而照顧者面對不同類別及程度的需要，除了仍然需增加更多現有服務的名額，亦需要發展其他類型服務，特別是發展社區資源。