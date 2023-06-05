東方民調：照顧者政策流於表面　隱性問題更難改善

本港接連發生涉及照顧者倫常慘案，揭示本港「以老護老」、「以老護殘」問題嚴重，惟當局至今未有制訂支援照顧者政策。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，慘案反映照顧者壓力爆煲，但政府支援嚴重不足，津貼及相關服務杯水車薪，供不應求，政策亦無以照顧者為本。受訪者擔心，隨着人口老化，若港府再不增加支援，同類悲劇恐陸續有來，成為計時炸彈。

本港再發生倫常悲劇，「東方傳媒民意調查」上周五至六以手機東網APP成功訪問547名18歲或以上市民，結果顯示，對於近半年已發生4宗照顧者倫常慘案，40%受訪者直指照顧者壓力爆煲，淪為計時炸彈；34%斥欠危機處理及情緒支援；23%憂人口老化，問題加劇。照顧者使用不同政府服務要經多番審查，39%受訪者批評程序繁複，審查耗時；36%斥政策無以照顧者為本；20%認為會阻礙照顧者求助。

照顧者津貼名額僅一萬個，政府日間暫託名額和宿位共500多個，48%受訪者直斥支援措施杯水車薪，供不應求；34%認為政策及措施須改革；14%轟支援服務欠改善。政府無完善全港照顧者數據，只以求助形式處理照顧者問題，52%受訪者直斥被動，難發現隱性問題；24%批評無法提供預防性支援；21%受訪者認為，應設立委員會推動支援政策。

對於政府提出增加熱線及寄望關愛隊支援照顧者，39%受訪者形容政策流於表面；34%斥欠完整規劃；22%炮轟政府低估及矮化問題。調查顯示，在支援照顧者方面，33%受訪者認為應設立社區保母或上門照顧服務；25%認為應增加院舍宿位或暫託名額；20%希望設立專業照顧者制度；12%認為應增加情緒支援；10%指需增加津貼名額。