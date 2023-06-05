政府拒撤樓市辣招　指考慮為首置再放寬按揭成數比例

外界一直批評樓市「辣招」扭曲市場，令市民更難「上車」。對於地產建造界議員龍漢標要求政府撤辣，該名財金官員指暫時無意調整樓市「辣招」，但會密切留意樓市，在可行情況下，考慮為首次置業市民再放寬按揭成數比例。

龍漢標在立法會財經事務委員會上指出，本港的物業市場短期投資持續低企，非本地買家交易數量亦低，反映樓市辣招已做到應有功能。他又指當局推出吸引人才計劃，相關人士來港後要租樓，預計未來租務市場會出現供應短缺，租金有機會大幅上升，辣招亦對發展商收購舊樓造成阻礙，拖慢市區重建步伐，種種市場指標說明樓市辣招可以功成身退，期望政府考慮逐步取消需求管理措施。

該名財金官員表示，政府推出樓市「辣招」後，炒風並不熾熱，但房屋供應仍然相對有限之下，要優先照顧本地市民置業需要。他回應龍漢標促請撤銷「辣招」時指出，發展商大約有1.8萬個住宅單位已落成但仍未推售，而去年全年成交量是4.5萬伙，較之前一年的7.5萬伙少，亦是2013年以來最少。

該官員又指去年經濟不好，息口上升，置業人士或會較謹慎，但如果將去年成交量和發展商的貨尾單位數目相加，合共就有6.3萬伙，樓市一旦恢復至較正常的環境，私樓供應的增量可能只有數千伙，強調物業是用作居住，不是用作炒賣，在供應偏緊時，政府要優先照顧自住需要。

多名議員關注搶人才措施對本地樓市的影響，財金官員相信人才來港短中期對資產市場影響不大，當中租務市場會因而較暢旺，但購買市場由於仍有需求管理措施，來港人士置業要動用的資金不少，相信初期置業的比例不會太高，強調當局會謹慎行事，避免樓市飛升。

政府經濟顧問梁永勝指租務市場今年2月起回穩，2月至4月新訂租約的租金正在上升，但仍較2019年8月的水平低約一成，相信人才來港會對租務市場有一定支持。

對於議員尚海龍建議透過高才通計劃入境的人士，如果在本港置業，毋須等住滿7年才獲一次過退回非本地買家印花稅，而是分階段、每年或每2年獲部分退稅，財金官員指暫時未有相關考慮。