查冊被控虛假陳述　蔡玉玲上訴得直　撤銷定罪及刑罰

香港電台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲在2020年負責拍攝新聞專題期間，被指向運輸署申請車牌查冊時作出虛假陳述，經審訊後被裁定兩項「為取得道路交通條例下的證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述罪」罪名成立，判罰款6,000港元。蔡不服定罪提出上訴，又遭高院原訟庭駁回。蔡上訴至終審法院，終院上月開庭聽取陳詞後，今早（5日）頒下判詞，裁定蔡上訴得直，撤銷其定罪及刑罰。

蔡玉玲要求終院釐清的法律觀點是，運輸署署長是否有權基於申請人並非與「交通及運輸的事宜有關」，而拒絕向申請人發出車輛登記細節證明書；若署方有權拒絕，那該如何詮釋「有關交通及運輸的事宜」，是否包括申請人針對或涉及車輛在道路上的使用而作出的新聞調查。

上訴方在聆訊中稱，署長無權拒絕發出證明書，除非該申請涉及一些特殊情況，如署長發現當中涉及用作違法目的，否則不應該主動拒絕申請。上訴方又指，蔡是因要調查涉事車輛，是否曾用於運送武器作犯罪用途，故涉及「運輸及交通事宜」。上訴方強調，蔡在沒有其他選擇下，才填上「其他有關交通及運輸事宜」，不屬虛假陳述。律政司一方則指，有關的新聞調查並不屬交通相關事宜。

案件編號：FACC 2/2023