首季出口按年跌18.7%　議員憂影響國際貿易中心地位

對於本港最新的經濟狀況，財金官員指本港首季經濟增長2.7%，終止了連續4季的跌勢，當局早前在預算案預料今年全年本地經濟增長3.5%至5.5%，如果外圍環境沒有太大變化，將好有可能實現相關估算範圍中較高的增幅，然而首季出口表現遜色，按年下跌18.7%。有議員指這個數字令人擔憂，恐影響香港國際貿易中心的地位。

財金官員在立法會財經事務委員會上指本港首季出口表現遜色，但消費強力反彈，投資回升亦有力度，而截至上周五，港股仍較去年底低約4%，日均成交量亦下跌，今年首5個月樓市較去年回升，不過，成交宗數仍較2013至2020年的平均水平為低。

雖然本港首季經濟按年增長2.7%，終止連續4季的跌勢，但該名財金官員指去年同期正值疫情高峰期，基數較低，本地實質生產總值，仍較2019年疫情前低3%。

該名財金官員展望第2及第3季訪港旅客及本地消費仍是本港經濟增長主要動力，隨着勞工市場持續改善、政府派發消費券和推出「開心香港」活動，社會氛圍較積極樂觀，市民願意消費，但外圍挑戰重重，美國可能在6月中再度加息，及後息口亦可能在一段時間維持在高水平，加上歐洲地緣政治問題等，國際貨幣基金組織亦將全球全年經濟增長下調至2.8%，並提到今年經濟硬着陸的風險較高。

議員吳傑莊問及在出口跌率高漲的情況下，政府是否會出台措施幫助中小企業轉移市場。財金官員回應稱，出口下跌主要因為環球經濟疲弱，加上地緣政治影響，內地出口面臨嚴峻挑戰，影響到香港轉口貿易。對此，港府會做多重努力，開發新市場，例如東盟；政府官員亦會不斷帶領商務團赴外考察及配對。

另一議員洪雯直指香港貿易模式太落後，面臨被新模式顛覆的風險，根本原因是貿易物流競爭力弱。她指香港本身容量不夠，物流用地不足，跨境物流無需經過香港而轉去內地，出口貿易變為離岸貿易，利潤降低。當局回應，香港物流定位是朝高增值方向發展，至於土地供應方面，政府正推進物流用地開發，葵湧已經開始招標，洪水橋將預留土地做物流用途，智慧海關也必會穩步推進。