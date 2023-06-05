區會修例　多名議員批職能寫得太死　楊永杰：爆水渠可否討論

政府早前拋出區議會改革案，而立法會上周已首讀《2023年區議會(修訂)條例草案》，今（5日）進行條例草案逐條審議階段，議員就條例草案中關於「區議會職能」進行討論，認為條例「寫得太死」，令很多問題難以從區議會途徑處理，質疑是否可以「寫闊少少」，又指條例應同時具「靈活性」及「可操作行」。

條例草案中4A表示，區議會的職能包括（a）就影響有關地區的民生、居住環境及有關地區內的人的福祉的地區事務，接受政府諮詢；（b）就該區議會的主席指明的議題，收集有關地區 內的人的意見，並向政府提交意見摘要及建議應對方案；（e）在政府的統籌下，協助順利提供與有關地區內的人的利益相關的文化、康樂及環境衞生等服務等。

身兼九龍城區議員的議員楊永杰詢問，區議員能否涉及條列中未列明的議題，如交通及房屋，甚或爆水渠等，以及區議員可否向政府提供意見，而條列中列名區議員需就主席指明的議題收集意見，是否意味無法若主席沒有指定的議題，區議員按職能範圍看不能呈上文件討論。民政及青年事務局長麥美娟表示，是次修例主要原因是讓區議會回歸《基本法》定位，《基本法》第47條指區議員可涉及當區文化、康樂及環境衞生，而作為區議員可以跟從會議常規，提交文件討論事項，主席會視乎有關議題是否與區內的人的福祉相關。

4A（b）中指區議員需就該區議會的主席指明的議題收集意見，議員顏汶羽建議刪除「的主席」，不然會規限區議員收集市民意見，惟麥指自己需「特別回應」，強調「唔可以取消」，指擔心刪除「的主席」會讓區議會像現時一樣「提出超越區議會職權範圍」的議題，但顏回應此部分關於區議會職能，而非會議內容，主席的工作應在其他部分處理，麥續回應條例要處理區議會的職權範圍。

議員吳秋北也指出，明白到現在「行政主導」、「區議會主席主導」，但條例的寫法「寫得太死」，會導致政府不諮詢的部分不需要講，又看不到區議員就議題放上區議會討論的機制，建議條例空間可以「寫闊少少」，麥當場表示「要讀一讀《基本法》第97條」，強調修例目的是令區議會回復97條定位，接受政府諮詢和提供服務，而跟進和監察功能不在97條內，又指區議員和市民任何時候都可以看到政府工作有否施行，而區議員收到意見也可以隨時反饋政府，唯獨此部分要跟從97條寫法，強調不能擴寬。

草案中列名區議會可為項目及活動申請撥款資助，包括推廣體育、藝術及文化的項目及活動；地區盛事及慶祝活動；及綠化及義工工作範疇。議員陳克勤質疑有很多範疇未又包含，如衞生活動等，麥指上述範疇只是舉例，此條文重點在於「申請」，因以往區議會有獨立的撥款，而日後撥款權在民政處，又指之後會就區議會會議常規做統一範本，規範議員提交議程、如何申請撥款等。