教局更新體育課安全指引　避免學生酷熱下劇烈或持久體能活動

近日本港天氣炎熱，教育局就炎熱及潮濕天氣下進行體能活動，更新《香港學校體育學習領域安全指引》。在炎熱及潮濕的環境下進行劇烈或持久的體能活動，可引致熱痙攣、熱衰竭、中暑，嚴重的甚至死亡。因此參加者在進行體能活動時，尤其在酷熱或極端酷熱天氣下，應時常留意身體狀況，多補充水分及做足防暑措施。

當局建議，在強烈的陽光下進行體能活動，參加者可採取以下防止暴曬的措施，包括避免長時間在陽光下暴曬，以免受太陽紫外線曬傷。穿上/佩戴防護服裝，例如淺色和通爽的衣服、闊邊帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。適量塗抹防曬系數(SPF)15或以上廣譜及PA++或以上的防曬液，避免受紫外線A(UVA)及紫外線B(UVB)的傷害。

暴露在陽光下約30分鐘前應塗抹足夠分量的防曬液，以達到預期的保護。若在陽光下停留超過兩小時或需長時間逗留在戶外，以及在游泳、流汗或以毛巾抹乾後，亦應再次塗抹防曬液。留在有適當遮蔭的地方，盡可能安排在早上或下午較後的時間進行戶外活動。

教師亦應留意天文台發出相關的天氣警告、特別天氣提示及香港暑熱指數，並在活動上作出適當的調節和安排。 提醒學生在活動前後或期間多補充水分及做足防暑措施，包括穿着淺色和通爽衣服。 學生因受熱而引致不適的徵狀，要及時採取適當的措施，例如在陰涼的地方休息、補充水分、立刻尋求醫療援助等。學生若感覺不適時，應立刻停止活動，盡快到陰涼的地方休息並尋求協助。