同區7年樓齡補償貴　勢推高重建新樓樓價　韋志成籲考慮替代方案

現時市區重建局以「同區7年樓齡」補償機制收購舊樓，該沿用超過20年的機制有可能被其他方案替代，引起社會關注。市建局行政總監韋志成接受報章訪問時表示，同區7年樓齡機制的每呎土地開發成本，比填海貴逾60倍，希望以開發土地作為替代支援舊區更新的其中一個選項。

韋志成稱，繼續採用同區7年樓齡機制，只會抬高重建區內新樓樓價，然後再推高重建賠償款額，認為社會須正視，又指社會是時候反思，由一小撮購買市建局重建住宅物業人士的置業款項，用來補償受重建影響舊樓業主換樓是否合理。但他指出7年樓齡機制存在很多根本問題，是政府和立法會的協議，市建局無法解決，只可以與政府分享建議，又強調而任何改變都須諮詢，不止舊區居民，而是整個社會的意見。當初制定同區7年樓齡補償機制時，不止政府，而是當時整個社會，包括立法會，都沒有深思熟慮，沒有諮詢有意置業的市民。

他解釋，舊區更新是清拆樓宇後釋放出土地，與填海一樣是土地開發方法，而填海以今日計算，按明日大嶼規模為例，成本約每呎1300至1500港元，但舊區更新如九龍城KC014項目，所得土地涉及收購地上樓宇內每一層單位的業權和地舖，並以7年樓齡呎價補償自住業主，每呎土地開發成本是填海的60多倍，是最昂貴選項。他強調，考慮任何替代方案，最重要是確保市區更新有充足資源運用，長遠維持市區更新的3個周期發展，不止談收購補償方案如何計算的問題。