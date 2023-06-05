機場崗位薪酬水平與市場脫節　工會倡提升工資中位數至1.3萬

近日港府有意在多個行業輸入外勞。有工會今(5日)表示，若政府以擴大輸入外勞的方法來解決問題，可能對本地航空業僱員的就業和薪酬待遇造成較大衝擊，更有可能失去本港大批航空業的熟練工人和專才。工會則建議，應提升前線基層崗位基本工資中位數不少於1.3萬港元，機場內的同一工種薪酬應該相比非機場地區高不少於10%，以及發放交通津貼等措施。工會強調，機場補充外勞不應繞過勞工顧問委員會。

香港民用航空事業職工總會主席李永富指，機場裝截工人的月薪約1.3萬港元，其他地區的搬運或倉務員為1.6萬港元。他又舉例，某機場公司在勞工處網頁以月薪18,880港元招聘機械維修工，但在葵涌區的公司可以月薪2.5萬港元招聘同類職位，顯然機場崗位的薪酬水平已經與市場合理水平脫節。

香港空運貨站職工會主席葉以勒表示，希望機場公司可改善員工酬福利待遇。工會認為，公司應挽留仍在職的同事和吸引新人入行，並向機場員工提供額外的交通津貼，或直接提高薪酬。工會又指，機場不少工種的基本工資只有約9,000港元，建議應提升前線基層崗位基本工資中位數不少於1.3萬港元，及機場內的同一工種薪酬應該相比非機場地區高不少於10%，避免機場基層員工在職窮的狀況惡化。另外，工會又倡議，機場管理局應設立機場員工交通專車，提供直接迅速的交通工具，改善「乘車難」和「時間長」的問題。