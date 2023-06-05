福華街醉酒打交兼刑毀　休班警准以1千元保釋　案件押7.17再訊

四旬休班男警員於今年1月涉嫌在深水埗福華街一食肆對出地方醉酒閙事，且涉損壞食肆的玻璃門。該警員及另外4人均被拘捕，該警於事後亦被停職。執法部門經調查及徵詢法律意見後，落案起訴該警「醉酒及行為不檢」及「刑事毀壞」共兩罪，案件今早(5日)於九龍城裁判法院提訊，被告暫毋須答辯。裁判官按辯方申請把案件押後至7月17日再訊，以等待辯方索取文件及提供法律意見。被告續准以1,000港元現金保釋。

被告簡偉廸（44歲）於控罪書報稱為警員。簡被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant 外於醉酒時在公眾地方行為不檢。簡另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

據悉，執法部門於案發當晚約11時20分接獲報案，指在深水埗福華街一食肆對出有人打架。人員接報到場，一名男子及一名女子其後報稱不適，被送往明愛醫院檢查。經進一步調查，人員於2月6日至21日期間拘捕5名男子(42至44歲)，涉嫌「醉酒及行為不檢」、「刑事毀壞」及「在公眾地方打架」。調查顯示，簡於案發當日醉酒後毀壞食肆的玻璃門，其後懷疑與另外4名被捕男子及5名男子爭執並打架。

案件編號：KCCC 1460/2023