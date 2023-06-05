政Whats噏：批精神健康服務太分散　江玉歡促政府借鏡星洲

鑽石山荷里活商場發生嘅慘劇，再次觸發社會對精神健康嘅關注，坊間亦直指政府提供相關嘅服務不足。政府喺精神同情緒支援方面有冇投入足夠嘅資源之餘，議員江玉歡(Doreen)認為精神健康服務太分散，欠缺明確嘅統籌，認為政府要借鏡新加坡嘅做法，仲要急起直追。

雖則3年疫情已過，相信大家仲記得嗰時公營醫院嘅運作情況。Doreen話當時大家全身投入抗疫，非緊急疾病、精神同情緒病患者最受影響，有能力嘅仲可以幫襯私人醫生，最慘嘅莫過於係基層。

尤其係公院專科排期好長，有啲市民埋怨冇事都等都有事。Doreen話患有精神同情緒病嘅患者其實係「唔等得」，延誤診斷同覆診容易令病情復發同轉差。

Doreen話喺舊年留意到新加坡政府好着力喺促進當地人嘅精神健康，唔單止程式有容易使用同資料一應俱全嘅Mind SG手機程式，亦設有地區中心同診所，處理唔同程度嘅精神健康問題，呢種方式係預防勝於一切，將問題止於初發，重要嘅係新症嘅輪候時間平均只需幾日，以當地嘅人口嚟講，投放喺精神健康嘅資源同組織度遠比香港優勝，值得參考。

咁香港嘅情況又點呢？Doreen話香港唔係冇類似嘅服務，只係分到散晒，由社工搵人，大海撈針，制度上並冇鼓勵市民有壓力時求醫，政府亦缺乏全面推廣身心健康，市民仲要以拚搏搵錢為兩餐為目標。佢話環顧世界，特別喺疫情過後，只顧搵錢而忽略健康嘅心態已改變，好多地方嘅政府已將市民嘅健康放喺首位，明白預防嘅重要，對於減輕市民嘅生活壓力亦採取咗唔同嘅策略同研究。

佢認為政府喺呢方面必須急起直追，最少要喺短時間內見到好似新加坡嘅分區精神健康中心同診所，畀有需要嘅患者能夠喺最短嘅時間，得到最適切嘅幫助同治療，又重申市民嘅健康同福祉應該放喺首位，唔好本末倒置。

其實政府都話要做預防工作，所以設立咗地區康健中心，都係嗰句，政府有冇諗過點優化下精神健康嘅服務，又或者優化下呢啲地區康健中心嘅服務呢？