資科辦推創科推廣活動　推廣公共服務人工智能應用

政府資訊科技總監辦公室今日(5日)宣布，為促進智慧政府發展，繼2020年之後再度舉辦「敢想．共創」創科推廣活動，推動政府部門注入更多創新意念，提升公共服務質素和改善工作效率。「人工智能創新應用」比賽作為重點項目，即日起接受各政府部門人員提交創新方案建議書。獲獎方案有機會於相關部門應用，提升公共服務質素。

「人工智能創新應用」比賽首階段今日展開，政府人員可組成兩人或以上的隊伍，就應用人工智能提升公共服務提交概念方案建議書。遴選委員會將從中選出最後十強方案進行第二階段比賽，由資科辦轄下的智慧政府創新實驗室為十強方案與業界，包括本地初創企業的技術方案進行配對，展開為期6個月的概念驗證，測試入圍方案的可行性及如何有效提升公共服務的質素和效率。十強方案將於明年3月競逐大獎、二獎及三獎等多個獎項。

當局表示，「敢想．共創」創科推廣活動亦包括一系列主題研討會、工作坊及技術論壇，資科辦希望藉此連繫各政府部門與業界，加強政府人員對創新科技包括人工智能等的認識及技術應用，啟發他們的創新意念，協助各部門引入不同科技，優化公共服務。