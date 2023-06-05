找癌症病人冒保單持有人索賠　再起訴多2人涉詐騙煽惑偽造等5罪

廉政公署早前落案起訴3人，指他們涉串謀詐騙保險公司，藉安排癌症病人冒充保單持有人到多間醫療機構進行檢查，取得患癌證明以申請危疾及醫療保險索償。案件涉及10份保單，索償額共約3,750萬港元。廉署於前日(3日)再落案起訴多一名投保人及其胞妹，指2人涉案，並控告串謀詐騙罪名及煽惑他人偽造等5罪，案件今(5日)於東區裁判法院提訊。2人暫毋須答辯，裁判官把案件押後至7月17日再提訊，其間2人須還押。

本案被告分別是廖小伊(44歲，設計師)，及其胞妹廖小玲(37歲，自由職業編輯)，廖小伊被控兩項串謀詐騙罪名，其胞妹則被控3項煽惑他人偽造罪名。廖小伊於2017年5月在友邦保險(國際)有限公司(友邦保險)購買了一份危疾保單，由保險代理王家強經辦。

控罪指廖小伊於2017年10月至2020年12月期間，涉嫌與王家強及其他人士一同串謀詐騙友邦保險，不誠實地偽稱廖小伊被診斷患上胃癌及卵巢癌，以導致和誘使友邦保險批准其危疾索償申請，並根據其保單向她作出賠償。廖小玲所涉控罪則指她涉嫌煽惑王家強製造三份虛假病假紙，意圖誘使其他人士接受它們為真；至於王家強與投保人羅俊傑及涉嫌假冒羅接受醫療檢查的梁偉鍵，其案件則於6月12日在東區裁判法院作提訊日。