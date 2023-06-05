5人認油麻地參與暴動　今分別判監4年3個月至4年11個月

2019年11月18日警方封鎖理工大學期間，有市民應網上號召於油尖旺一帶聚集，試圖「圍魏救趙」，213名示威者被捕。其中5人經審訊後，被裁定暴動罪成，押後至今(5日)在西九龍法院(暫代區院)判刑。法官考慮到案情及個人背景，判5人入獄4年3個月至4年11個月不等。

5名被告分別為施銘洋(25歲，學生)、陳卓男(24歲，學生)、周家豪(30歲，室內設計師)、洪家穎(27歲，九巴維修員)及黃添樂(28歲，兼職遊樂場顧問及園藝師助理)。他們被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。周家豪及洪家穎被判囚4年11月，施銘洋判囚4年8個月，黃添樂判囚4年6個月，陳卓男判囚4年3個月。

5人不認罪受審，力陳沒有參與暴動。其中施銘洋供稱當日於旺角中心收舖後，沿路找小食到了碧街，之後受逃走的人影響跑出彌敦道；周家豪供稱沿通往碧街的後巷南下找118隧巴站；洪家穎則說沿通往碧街的後巷往油麻地港鐵站A2出口，打算乘地鐵回家。他們俱辯稱無意圖參與暴動。但法官不接納他們的解釋，裁定5人暴動罪成。

案件編號：DCCC 788/2020、DCCC 575/2021、DCCC 832/2022