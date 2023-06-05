政Whats噏：收「市建局」電騙　鄧銘心嘲連名都打錯　

電騙案頻繁出現，假冒政府機構，手法層出不窮，令唔少市民中招。最新一招係乜嘢？就係冒認市區重建局嘞！油尖旺前區議員鄧銘心收到WhatsApp訊息，對方自稱「市建局」人員，話約佢出來見面，點知好快穿煲，原因系竟然連名都打錯。

話時話，騙徒曾冒認速遞公司、內地部門，甚至香港嘅部門，例如衞生署都試過，手法係預錄音電話，再轉駁至「某人」或「某部門」，企圖騙取隱私資料同錢財。

鄧銘心日前喺FaceBook上載一段聊天記錄，顯示對方自稱係市建局工作人員「Luke」，經「Lara姐」介紹，想約佢出來見面。喺一個小時見鄧銘心仲未回覆，於是發消息催促，可笑嘅係騙徒未搞清楚詐騙對象嘅身份，竟稱將鄧銘心稱為「張秀珍」女士，完全無相干嘅另一個名，當然一睇就識破喇！但系點解鄧銘心會收到「市建局」電騙嘞？

謎底係因為本身係工程師嘅鄧銘心，係市建局油尖旺諮詢委員會成員。可能因為呢個關係，騙徒就諗住博下。不過，鄧銘心就懷疑騙徒係用咗AI技術，能夠精準查到啲資料出嚟，幾可亂真！

其實鄧銘心收到第一條Massage嘅時候就開始懷疑，話之前都收過唔少以「Hello」開頭的訊息，但無提及屬於邊個官方機構，所以通常都會直接Report & Block。佢仲特登問過了市建局行政總監韋志成，對方話好多市建局同事都有收到「市建局」嘅假信息。

咁即係話呢個騙徒係漁翁撒網喇！真係好離譜。鄧銘心都話下次騙徒都好有可能扮成其他政府部門或者其他機構，提醒大家打醒十二分精神，如果有懷疑，就即刻問返當事人喎。