信貸資料服務機構爆私隱危機　私隱公署將進行循規審查

TE信貸資料庫的營運商早前被指違反《私隱條例》，680間財務公司客戶每次只需花兩元，就可在5天內無限次查閱資料庫內約18萬名借款人的信貸資料。個人資料私隱專員公署今(5日)表示，將主動對全港信貸資料服務機構進行循規審查。

個人資料私隱專員公署上周四(1日)發表一調查報告，涉及未經授權查閱TE信貸資料庫的信貸資料。根據調查所得，個人資料私隱專員鍾麗玲認為TE信貸資料庫的營運商未有採取所有切實可行的步驟保障其持有的TE信貸資料庫內的個人資料不受未獲准許的或意外的查閱、處理或使用，以及不當保留5萬多宗信貸紀錄超過所需的時間，分別違反了《個人資料(私隱)條例》保障資料第4(1)原則(有關個人資料保安)，以及第2(2)原則(有關個人資料的保留期間)的規定，並已向相關營運商發出執行通知，指示營運商糾正其違反事項，以及防止同類違反的行為再發生。

因應上述調查報告，以及社會各界關注全港信貸資料庫處理借款人的信貸資料的情況，為了確保借款人的個人資料私隱受到保障及資料庫的數據安全，私隱專員公署將主動對全港信貸資料服務機構進行循規審查，以了解信貸資料庫的營運商就借款人所採取的信貸資料的保安措施及保留期間是否符合《私隱條例》的規定。