貨車司機涉寵物公園內掐頸撳地訓黑柴　獸醫：被告使用過分武力

網上早前流傳一段懷疑虐狗影片，攝下一名穿背心男子在宋王臺遊樂場的寵物公園「管教」一隻黑色柴犬，過程中單手緊握牠的頸部，並將其壓落地面，令柴犬斷斷續續發出哀鳴。該背心男子其後被落案起訴一項殘酷對待動物罪，他否認控罪，案件今（5日）於九龍城裁判法院開審。控方傳愛護動物協會首席獸醫作供，她指觀看涉案片段後認為被告對狗隻使用了過分武力。案件於明天續審。

被告連力（39歲、報稱貨車司機）被控於2022年7月21日，在九龍九龍城宋皇臺道宋王臺公園，殘酷地毆打及驚嚇一隻屬於女子許妙玲的柴犬「比比」。控方傳召愛協首席獸醫桂珍作供，她在觀看涉案影片後曾撰寫相關報告。她指當時比比曾多次嘗試逃跑、持續爭扎、驚慌且尖叫。其後被告把牠打側反轉按着其胸，以武力令牠屈服。她認為此方法會令狗隻焦慮，且有機會令狗隻難以呼吸。她認為此手法屬過時訓練方式，並非良好訓練，而捉住後頸亦會令其軟組織受創及頸部損傷等。她指從片段可見到比比當時有喘氣、不適及驚慌。

控方亦傳召當日在現場的另一名狗主李嘉嘉（譯音）出庭作供。她指本身很喜歡比比，故進入該公園時一直留意牠，被告則在其後時間到且曾與其他狗隻玩耍。她指比比當晚情緒不好，會不時咬牙、咬其他狗隻及追咬自己尾巴。她指當時比比正追咬自己尾巴，被告曾伸手摸牠背心，比比先咬被告的手，他再按着比比。李於庭上亦有觀看網上流傳的片段，李指片段所見的是被告遭咬後約30秒後發生之事。

案件編號：KCCC 92/2023