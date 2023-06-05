港大降底初創企業股權要求至5%　知識產權收入分配升至7成

創科發展是本港未來趨勢，香港大學在今日(5日)舉辦「Dream On 2023」創新創業日，40間港大衍生初創公司設置攤位，介紹科研成果和商品轉化。同時，校方公布支援初創企業的新措施，包括成立科創中心及創業引擎基金，推動科創發展。

港大科創中心為一站式創業支援平台，旨在協調大學創業資源，並為師生、校友提供專業指導；而創業引擎基金涉及4億港元，會為技術風險高而市場回報期長的企業進行早期投資，並支援發展中的企業；校方亦推出2項新措施，包括將初創企業授權方的典型股權要求從1成降至僅5%、將發明人的知識產權收入分配從33.3%增至7成，支援科技初創企業。

港大科創中心總監汪鵬指，平台能夠協助統籌創業計劃及作出階段性支援，包括指導如何挑選適合的投資者、舉辦研討會協助拓展人脈、安排路演向投資者進行推廣、交流，以增加成功募資機會及得到回饋；並促進跨部門、跨學科合作。早期創業技術風險高、回報低，未必獲私營資金注資，但創業引擎基金能夠為師生、校友提供資本，鼓勵投資者投資；同時，他認為調低授權方股權要求至5%，初創企業能夠獲得更多發展空間；而將法定人的知識產權收入增至7成，亦有助鼓勵將科研成果轉化及應用。

港大協理副校長(研究及創新)岑浩璋認為，港大面向市場，參考海內外投資，為創業者提供意見，並指大學股權比重現從1成降至僅5%，有助吸引投資者，將科研成果商業化的挑戰減低，加快應用落地，幫助普羅大眾。