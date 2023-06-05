委任區議員資格規定　議員促釐清外地榮譽領事內地部門職銜定義

政府表示需要改革區議會，包括回復委任制的區議員，立法會今（5日）討論《2023年區議會(修訂)條例草案》中有關委任制議員的資格，條文有指當委任議員是香港以外地方的政府的代表或受薪政府人員便會喪失資格，有議員質疑何謂代表和受薪人員，指很多商界人士為太平洋島國的榮譽領事，亦有很多專才會擔任不同地方政府的顧問。

民政及青年事務局回應稱，希望可讓律政司解答法律理解，惟委員會主席廖長江指此為政策問題非草擬問題，民青局及政制及內地事務局相繼回應後再遭議員質疑，民青局局長麥美娟終指條文精神為被委任的區議員行事時並非代表其他政府行事。

議員周浩鼎指商界人士在其他國家擔任榮譽領事的情況好普遍，麥美娟回覆指要視乎此職位是否政府受薪人員，委員會主席廖長江質疑榮譽領事可能是國家代表，麥回應若該人視乎為國家代表也不會合資格。

議員陳克勤針對香港以外政府是否包含國內其他政府及受薪的定義，民政事務總署助理署長鄺家鋒表示，可向律政司解答法律上的理解，廖則指此為政策層面的問題，非草擬條文的問題，又補充指如國內的「前海首席代表」是否屬於條文包含範圍之內。政制及內地事務局首席助理秘書長戚瑜暉指香港以外的地方包括國內，政府代表則為代表政府行使公權力，而榮譽領事通常不是代表國家政策的角色。

惟廖稱榮譽領事有可能代表國家批發簽證，質疑是否屬於條文範圍內，戚指「有可能算」，又舉例政府請承建商起橋，但此關係並非受薪，受薪人員一般而言是與政府有僱傭關係。陳克勤續問，很多專才會因有特殊技能而受聘於某些政府項目的顧問，而形式是「五花八門」，涉及範圍和人數很多，政府也比較難在法例內主動發現。戚指人員是否適合作出委任需要由民青局解釋。

麥最後指決定委任資格有幾個考慮，而該條文的精神在於規限區議員行事時是否代表其他政府，亦有資審委員會和利益申報機制。