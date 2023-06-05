兩年處理近3000宗租戶違規個案　僅58戶扣滿分被收回公屋單位

上月房委會通過「屋邨管理扣分制」的加強措施，增加涉及環境衞生、公眾安全及嚴重違反租約9項不當行為的扣分分數。立法會房屋事務委員會今日(5日)開會討論房委會在公屋實施管理扣分制的最新進展，以及經修訂扣分制下的加強措施。房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝提及，在2021年租戶違規而被扣分的個案有1,617宗，2022年全年則有1,345宗，當中以在屋邨公共地方吸煙及高空拋物的個案最多。

議員李梓敬關注有關措施的執法力度，指過去20年，被房委會扣滿16分或以上共有118 戶，當中僅有58戶單位被收回；他續指不少街坊不時反映投訴無門，形容「無論你加幾多分，若然你唔執行，最後都係冇用。」因此要署方檢討執法力度。另一議員楊永杰指出在屋邨曾有小朋友因遊玩而造成過量噪音滋擾，認為房署將「造成噪音滋擾」所扣分數由5分提高至7分有所不足，並要求局方交代有何準則處理噪音滋擾。

楊耀輝回應冒指，現時由住戶被投訴至決定扣分，有既定的程序，管業處職員會先向該單位住戶作出勸喻，當中大部分違規行為經勸說後均已停止；而為了更有效實行扣分制，指房屋署已成立「特別任務隊」加強偵察部分違規行為，目前成員約有66人。另外，署方亦設立「中央特遣隊」，可以對胡亂吐痰等行為的人士直接發出告票，隊伍數目會從目前的14隊增至21隊。楊補充指，生活噪音與機械所發出的噪音有所不同，署方會探討「二人一戶」的方法去處理，二人是指兩名警衞「上門」判斷，一戶則是指署方人員會探訪噪音來源附近的住戶，如有一戶感到滋擾，署方便會探取執法行動。