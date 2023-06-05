平機會調查指4成年輕殘疾人士曾遭歧視　學歷愈高愈嚴重

平等機會委員會(平機會)今天(5日)公布「香港年輕殘疾人士從學校過渡至工作的有效策略的研究」結果。該研究的目的是探討年輕殘疾人士從中學/專上教育過渡至工作的經歷，以識別推動成功過渡的機制，並就制度層面支援提出切實可行的建議。研究結果顯示逾36%年輕殘疾人士指老師未能了解他們因殘疾而導致的學習困難，36%人更曾遭同學取笑或排斥；專上教育的年輕殘疾人士的同類處境更差，分別佔逾4成。

研究結果顯示，年輕殘疾人士認為他們不論在學校或工作間，都遭受殘疾歧視。36.4%年輕殘疾人士表示，他們的老師未能了解他們因殘疾而導致的學習困難，36.1%表示他們曾因殘疾而被同學取笑或排斥。在專上教育環境的年輕殘疾人士的處境更差，在專上教育環境的年輕殘疾人士中，有44.3%表示他們的老師未能理解或難於理解他們因殘疾而導致的學習困難，有46.4%表示因殘疾在學校被同學取笑或排斥。

一些調查結果反映出，僱主有需要更為了解每一位殘疾員工的能力。在完成中學教育後進入職場的年輕殘疾受訪者中，33.3%認為他們的僱主誤解他們的殘疾，並分配太簡單的工作給他們。此外，32.1%認為他們的僱主無視他們的殘疾，並分配太難的工作給他們。在完成專上教育後進入職場的年輕殘疾受訪者中，35.4%認為他們的僱主無視他們的殘疾，並分配太難的工作給他們。此外，31.9%認為他們的僱主誤解他們的殘疾，並分配太簡單的工作給他們。不過，86.3%僱主認為，如果工作要求相同，殘疾僱員應獲得與非殘疾僱員相同的薪酬。85.1%僱主願意聘請具有專上學歷的殘疾人士。

然而，過半數(55.3%)僱主關注無障礙設施／調適措施的成本。同樣，過半數 (52.2%)僱主擔心與殘疾僱員相關的額外培訓成本，及因為可能被起訴而不能對殘疾僱員作紀律處分。總體而言，超過8成僱員表示願意與殘疾人士共事。與中小企業僱員相比，大型企業僱員與殘疾人士共事的意願較高。

在建議方面，研究團隊提出三個政策方向，包括由福利為本模式轉移至權利為本模式，減少跨界協作的差距和加強多層介入，包括加強公眾對《殘疾歧視條例》的認知、透過公眾教育在社區推廣接納多元的意識、加強主流中學的支援系統等8個相關策略。