海洋公園展開〈全民造鬼〉活動　為哈囉喂招募1200「鬼才」

海洋公園今日(5日)表示，正就2023年的「哈囉喂 (Halloween，即萬聖節)」 展開〈全民造鬼〉招募活動，目標是召集1,200名想一展身手的「鬼才」，包括善於引人注目、表演、跳舞或帶動氣氛的朋友，以及舞台導演和後台技術人員，一同加入嘩鬼大家庭。

特別的是，今年哈囉喂提供彈性上班時間，不論是演藝界的一分子、朝九晚五的上班族、學生還是「斜槓族」，都可在課餘或其他工作和生活安排之間，投入詭異世界，釋放內心的嘩鬼。海洋公園亦特別設定「哈囉喂星探團」，在本月17及18日於尖沙咀The One UG2層中庭，設有即場報名申請面試。現場除了有示範神乎其技的化妝術及令人不寒而慄的鬼舞，讓報名者先體驗做嘩鬼的樂趣外，亦有資深嘩鬼教練到場分享扮鬼心得。

有興趣的幕前鬼才亦可經〈全民造鬼〉連結報名，入圍候選嘩鬼將於6月底至7月初獲邀參加面試，在地獄面試官前表現自己。除了嘩鬼演員，海洋公園亦全力發掘對嚇人充滿熱誠的幕後及前線專才，一同打造全民陷入鬼節狂歡的哈囉喂體驗。有興趣者可加入成為活動助理、嘩鬼護送員、技術員，或是餐飲和零售團隊成員，同樣將恐怖如斯而又驚喜萬分的哈囉喂體驗呈現訪客眼前。有合約期為今年8月底至10月底，獲取錄者同時可享一系列員工福利及折扣優惠。